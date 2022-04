Una consulta de revocación de mandato que es promovida desde el gobierno no es más que simple propaganda y caja china para asuntos aún más importantes.

Es emocionante saber que ahora tenemos la posibilidad de revocar el mandato del presidente si no gobierna en favor del pueblo. En esta ocasión voy a ir a ratificar a un presidente que está haciendo las cosas bien.

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 200 personas; en Twitter, mil 23; en El Foro México, 845, y en Facebook, 332. Usamos la app SurveyMonkey. Participan todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Benjamín Cortés Valadez /CDMX

Hoy que realmente hay un cambio, es necesario ejercer nuestro derecho de revocar o no el mandato a AMLO. Si esto se hubiese hecho en los últimos cinco sexenios, ningún presidente habría terminado su gestión.

Raúl Rodríguez/CDMX

Esto es una gran farsa, la revocación debe solicitarse por los ciudadanos ante los malos gobernantes y en este caso no es así. Un gran gasto inútil ante tantas carencias.

Rafa Sánchez /CDMX

Para sentar precedente, porque es seguro que volveremos a tener presidentes apátridas, corruptos, ineptos, como fueron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña y tendremos que echarlos fuera para el bien de nuestra nación.

José Luis López /CDMX

Revocación, como buen precedente para que a futuro los gobernantes estén sujetos a la voluntad popular y no sean monarcas sexenales, como ocurrió con todos los presidentes prianistas.

Óscar Mora /Oaxaca

Es importante que como ciudadanos participemos en la consulta ciudadana, porque es una oportunidad para refrendar la confianza hacia nuestros representantes en el gobierno o manifestar el descontento popular que llevaría a la revocación de mandato de manera pacífica y democrática.

Joel Flores /Tlaxcala

Es una lucha de años que se ha ganado para tener ahora la maravillosa oportunidad de seguir eligiendo a nuestros gobernantes a través de la consulta ciudadana.

Gabriela García Romero /Tabasco

Hay que salir a votar estemos o no estemos de acuerdo con el trabajo del Presidente, pero hay que votar, para que quede sentado un precedente, para los próximos presidentes, que ya no van hacer lo que les dé su gana con el pueblo; yo digo sí a el ejercicio de la revocación de mandato y no sólo para los presidentes, también para los gobernadores.

Luis Martínez /Aguascalientes

Es una herramienta muy importante para afianzar la democracia y para que el pueblo tenga en sus manos la decisión real de revocar o ratificar a sus gobernantes.

Jesús Vázquez /Tuxtla Gutiérrez

