Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2022, p. 26

Oaxaca, Oax., Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó el recurso promovido por la senadora Susana Harp contra el proceso interno de selección del candidato de Morena a gobernador de Oaxaca, la legisladora señaló, en entrevista radiofónica, que si bien este resultado no deja a todos satisfechos, se obtuvo un gran logro , ya que, de acuerdo con lo expuesto por los magistrados, para el sexenio 2028-2034 el estado tendrá una gobernadora.

El TEPJF desechó el miércoles los argumentos sobre incumplimiento de criterios de paridad de género en condiciones de competitividad y confirmó la postulación de Salomón Jara Cruz, pero ordenó a los partidos regular sus mecanismos internos para cumplir con la paridad.

En sus cuentas de redes sociales, Harp escribió: “Así la justicia ‘pronta y expedita’. Conclusión: en lo individual: tienes razón, pero espera seis años; en lo colectivo: un triunfo logrado en tres duros meses que abrieron surco para las mujeres que competirán en un futuro con reglas claras y paridad sustantiva por las gubernaturas”.

Añadió: Esta lucha ha sido por todas nosotras. Hoy se logró una victoria colectiva; aunque es grave que tengamos que esperar, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla .

Interrogada sobre su permanencia en Morena, puntualizó que lo analizará con su equipo de trabajo y organizaciones que la acompañaron a lo largo del proceso de impugnación.