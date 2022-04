▲ Principales candidatos a los premios. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Jon Batiste, Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R., Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2022, p. 8

Los Ángeles. Puede que los Grammy carezcan de estrellas como Drake, The Weeknd y Kanye West, pero la noche más importante de la música en Estados Unidos aún podrá brillar en Las Vegas.

La ceremonia se trasladó por primera vez a Las Vegas, donde artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Jon Batiste podrían tener noches épicas. Los premios se mudaron de Los Ángeles debido al aumento de casos de covid-19 y la variante ómicron en enero. El espectáculo del domingo se transmitirá en vivo a partir de las 8 de la noche de Nueva York por la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+.

Para el conductor Trevor Noah, Las Vegas es un lugar perfecto para celebrar con los fans en el MGM Grand Garden Arena. El año pasado, los Grammy tuvieron una atmósfera de festival de música con partes del espectáculo al aire libre en un ambiente íntimo que combinó actuaciones presenciales con pregrabadas.

Noah espera un espectáculo entretenido con la participación de artistas como Rodrigo, Eilish, Lil Nas X, Jack Harlow, Brandi Carlile, Batiste, Silk Sonic, H.E.R., Chris Stapleton, Leslie Odom Jr. y Brothers Osborne. Afirmó que los premios serán una celebración de la industria de la música que vuelve a la vida.

Hay un elemento de este (espectáculo) que es como un campamento de música. Creo que traerá una energía diferente, y estoy emocionado de ser parte de eso , destacó.

Todavía no está claro si los Foo Fighters subirán al escenario tras la reciente muerte de su baterista Taylor Hawkins. La banda de rock, postulada a tres premios Grammy, tiene previsto actuar durante la ceremonia, aunque canceló los conciertos restantes de su gira.