E

n la segunda mitad de marzo, con el inicio de la primavera boreal, continuó la gradual moderación de la intensidad de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que las nuevas infecciones se situaron, entre el lunes 14 y el domingo 27, en 25.7 millones, para un acumulado de 480.2 millones, próximo ya al hito de 500 millones de personas contaminadas – half a billion, como dicen los usuarios del sistema métrico inglés–.

La menor intensidad de la pandemia resulta evidente al advertir que en la segunda de las dos semanas del periodo, los nuevos casos (7.8 millones) fueron menos de la mitad (43.6 por ciento) de los contados la semana precedente (17.9 millones). La caída en el número de defunciones fue aún más marcada. En la primera de las dos semanas se computaron 62 millones, más de cuatro veces las observadas en la segunda: 15 millones. De cualquier modo, las cifras absolutas hablan, como dije hace dos semanas, de una pandemia devastadora, que ahora infecta cada día a casi 2 millones y mata a alrededor de 5 mil 500 personas. No es aún el momento de plantear el abandono generalizado de las medidas preventivas –como lamentablemente está ocurriendo en muchas partes–.

Hace dos semanas señalé también que África subsahariana representa la más vasta reserva territorial para la continuada expansión de la pandemia al reunir las condiciones que la favorecen: pobreza generalizada, sistemas de salud pública incipientes o inexistentes (tres médicos por 100 mil habitantes en Sierra Leona), altos niveles de desnutrición y morbilidad generales, vacunación inferior a 20 esquemas completos por 100 residentes, entre otras. Los dos últimos años, respecto de la pandemia, África fue vista como un desastre a punto de ocurrir .

En más de un sentido, empero, la experiencia de África con la pandemia agrupa particularidades que permiten calificarla como una excepción. Así lo documenta un ensayo periodístico reciente (Nolen, Stephanie, “Trying to Solve a Covid Mystery: Africa’s Low Death Rates”, The New York Yimes, 23/3/22), escrito en Kamakwie, Sierra Leona, con amplia base documental y gran número de testimonios. Esta nota lo usa como principal fuente informativa.