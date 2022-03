Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 31 de marzo de 2022, p. 11

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señala que casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, es decir, 121 millones, son no intencionales. De éstos, más de 60 por ciento terminan en aborto, de los que 45 por ciento son inseguros y generan 13 por ciento de todas las muertes maternas.

El organismo multinacional alerta que hay una crisis global invisible que afecta a millones de niñas, adolescentes y mujeres que no pueden ejercer el derecho a su autonomía corporal, es decir, decidir si se quiere tener un embarazo, cuándo y con quién.

En su informe Visibilizar lo invisible: la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales señala que cada día se producen 331 mil embarazos no intencionales, lo que representa un fracaso a escala mundial a la hora de respetar un derecho humano básico: el de decidir si se quiere o no estar embarazada, si se quiere o no tener hijos . Se trata de un desafío con raíces sociales y consecuencias globales.

El impacto en la educación es uno de los efectos más devastadores de los embarazos no intencionales. En México se estima que por cada cuatro mujeres con embarazos no intencionales, sólo una logra concluir sus estudios universitarios, lo que también se traduce en embates económicos al ingresar al mercado laboral.

En la región, la segunda con mayor índice de embarazos no intencionales, después de África Subsahariana, las mujeres que enfrentaron embarazos no intencionales pueden recibir hasta 660 dólares menos de salario que aquellas que no fueron madres.