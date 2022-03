Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 31 de marzo de 2022, p. 10

En el mundo y en México no hay forma de hacer un proyecto minero sin consultar a las comunidades; no solamente es un tema a discusión, es necesario, señaló Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agregó que para que la economía sea sustentable necesita materiales como el litio (utilizado en las baterías de autos eléctricos), que proviene de la minería, actividad que no es sostenible, por lo que debe ser fuertemente regulada.

Sostuvo que debe ponerse especial atención en el manejo de residuos y la consulta a las comunidades, que, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, debe realizarse cuando hay un acto relevante de la autoridad.

En entrevista, precisó que hay fases relevantes para consultar a las comunidades sobre la minería: una es cuando la Secretaría de Economía otorga una concesión, otra es al presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) y al momento del cierre. La consulta ya es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y debe extenderse a las comunidades rurales.