Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 31 de marzo de 2022, p. 9

Al confirmar la neutralidad de México ante la guerra en Europa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fundamentó: No podemos estar a favor de ninguna invasión; condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos todas las invasiones, pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente para mantener nuestra neutralidad .

Al preguntarle su opinión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió: Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Tenemos mucho respeto al presidente de China (Xi Jinping); de Rusia; a (Joe) Biden, de Estados Unidos. México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos. Y no es colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos: es un país libre, independiente, soberano .

En cuanto a la relación de México con España, en la cual marcó una pausa al iniciar este año, el tabasqueño aseguró que respeta al pueblo de aquel país, pero aclaró a las autoridades y empresas que México ya no es tierra de conquista. No actuemos como acomplejados pensando que debemos seguir rindiendo pleitesías a gobiernos extranjeros , señaló.