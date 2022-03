No lo podemos permitir, frente a los argumentos de que el Estado cobrará impuestos millonarios por cada vapeador que se permita importar, está la defensa de la salud de los menores , señaló Valdez. Explicó que se trata de dispositivos que contienen nicotina, saborizantes y más de 30 sustancias químicas adictivas que causan enfermedades pulmonares, cardiacas y cáncer.

Las tabacaleras argumentan, y algunos legisladores están convencidos, que si por cada cartucho se cobra un impuesto de un peso o de dos, se reuniría una gran suma. Así cobraran cinco o 10 pesos, con ello no van a resolver los problemas de salud de las futuras generaciones , agregó.