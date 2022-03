Ante la pregunta de si se llamará a declarar al ex presidente Peña Nieto, López Obrador se limitó a decir que la investigación aún no termina.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que la posibilidad de que se llame a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto (o a miembros de su gabinete) será una decisión de la fiscalía especial que atiende el caso. Puntualizó que el almirante a cargo de la zona en septiembre de 2014 ya no está en activo.

Enseguida comentó: saben que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la de la Defensa tienen a organismos de inteligencia para tareas especiales .

Confirmó la participación de los marinos en lo del basurero , pero dejó en claro que en estas circunstancias quienes dieron las órdenes, actuaban desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México) .

Subrayó que no quiere polemizar, pero es un asunto interesante del cual los responsables ya están declarando porque, en efecto, en la madrugada llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos, y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el procurador y creo que ese mismo día o al siguiente, es cuando se da a conocer o supuesta verdad histórica .

Mencionó que para su gobierno resolver este caso es de suma importancia, es un compromiso; en cambio, si hubiese ganado otro candidato ya hasta habrían cerrado el caso.

También fue enfático en que las decisiones serán tomadas por la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, no la general de la República para analizar la información y determinar si se llama a comparecer a Peña Nieto.

En su experiencia, es muy difícil que no se entere el Presidente, sobre todo cuando es un asunto delicado .