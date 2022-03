La semana pasada, la panista Kenia López Rabadán insistió en ese tema, y ayer el senador del PRI, Manuel Añorve sostuvo que sería sano que la ministra Ortiz Ahlf se excusara y no intervenga en ese debate en el máximo tribunal, ya que públicamente ha expresado su respaldo a la reforma eléctrica.

Frente a la insistencia de la oposición de que la ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz Ahlf se excuse de participar en la discusión de la reforma eléctrica, por presunto conflicto de intereses, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, comentó que es un asunto que debe resolver exclusivamente la Suprema Corte de Justicia, no otro poder.

–¿Pero ella es juez y parte? –insistió un reportero.

–A ver, la causa de impedimento la califica la propia Suprema Corte, si ella la planteara.

Por otra parte, la presidenta del Senado no quiso opinar sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los consejeros y los magistrados electorales sean electos a través del voto ciudadano y no nombrados en el Congreso. Sánchez Cordero contestó que aún no hay iniciativa y sólo opinará cuando el proyecto de reforma llegue al Congreso.

Comentó que confía en que se apruebe la nueva ley para regular el consumo de mariguana en este periodo de sesiones, dado que el Congreso está en falta desde hace casi cuatro años.