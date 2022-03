No obstante, en la resolución de fondo, en lo relativo a la conferencia, los magistrados estimaron que antes no justificaron la adopción de medidas de no repetición, por lo que modificaron algunas obligaciones impuestas al Órgano Interno de Control de la Presidencia.

Por lo que hace al Informe de gobierno de los tres años, los magistrados del tribunal determinaron que se estima que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que las expresiones, motivo de análisis, desde de un punto de vista preliminar respecto a un supuesto incumplimiento de medidas cautelares constituye propaganda gubernamental, dado que a través de ellas se promovieron diversas acciones de gobierno y políticas públicas .