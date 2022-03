E

l gobierno de la 4T está compartiendo con los consumidores el ingreso extra que Pemex recibe del mayor ingreso por la exportación de petróleo. Las últimas semanas ha variado entre 90 y 100 dólares el barril, casi el doble de lo que previó al formular el presupuesto de este año (55 dólares). El mecanismo que está siguiendo es directo: no cobra el IEPS en gasolinas ni diésel, y en los días recientes está apoyando también a los gasolineros. El subsidio, obviamente, tiene un costo. En el primer bimestre de 2021 la recaudación fue de 44 mil 571 millones de pesos, y este año bajó 60 por ciento, a 18 mil 855 millones, en esa medida se beneficiaron los consumidores. Pero, en palabras del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hay un equilibrio y están preparados para la eventualidad de que llegue a costar 155 dólares el barril. (En otros sexenios alcanzó 100 dólares de hoy, pero el beneficio no se sentía en el bolsillo de los consumidores ni en la caja de las empresas; se perdía en los vericuetos de la corrupción). Economistas de corte neoliberal están alarmados, temen que el gobierno pueda ir a la quiebra. Sin embargo, el reporte bimestral sobre la situación económica del país y la deuda que divulgó ayer Hacienda no presenta signos de que eso pueda suceder. Imaginemos otro escenario: sube la gasolina Magna a 30 pesos el litro y desata protestas callejeras. Además, la oposición se iría sobre Andrés Manuel por no cumplir su promesa de que no habría un gasolinazo y por echarle fuego a la inflación.

Sobrantes