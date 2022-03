Para colmo, en esta fase del conflicto tanto el gobierno del presidente Vladimir Putin como el de su homólogo Volodymir Zelensky reciben presiones internas de grupos que no contemplan otro escenario que la victoria total y la rendición incondicional del enemigo, postura odiosa pero comprensible cuando la propaganda bélica ha intoxicado los ánimos ciudadanos y generado un ambiente patriotero que será arduo desactivar. Por si estos obstáculos no fueran suficientes, hay que añadir el nefasto papel jugado por Occidente, y en particular por Estados Unidos, que no ha dejado de complicar cualquier resquicio para una salida negociada y que trabaja activamente por la continuidad de la guerra, en beneficio de su industria armamentista, pero también de su capacidad para mantener a sus aliados europeos supeditados a su voluntad.

Ante las perspectivas abiertas para la paz, sólo cabe esperar que Washington se resigne a ver truncados sus negocios y su influencia en aras de un acuerdo que es urgente para el resto del mundo, y que resulta impostergable para poner fuera de peligro las vidas de los millones de civiles que nada tienen que ver en el rejuego entre potencias.

Por error se publicó ayer en este espacio que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral son designados por el Senado, facultad que en realidad corresponde a la Cámara de Diputados.