La secretaria de Justicia de Florida, Ashley Moody, anunció que CVS Health Corp. y CVS Pharmacy Inc. pagarán 484 millones de dólares; en tanto que Teva Pharmaceuticals Industries Ltd pagará 195 millones y Allergan PLC más de 134 millones. Otra compañía, Endo Health Solutions, pagará 65 millones.

En la década de 2010, varios gobiernos locales y estatales presentaron cientos de demandas contra las compañías fabricantes y distribuidoras de esos fármacos. Algunos casos han ido a juicio, pero otros han sido resueltos mediante pagos de compensación.

El acuerdo en Florida deja a Walgreens Co. como la única empresa acusada en una denuncia que irá a juicio el 5 de abril en el condado de Pasco. El estado previamente había recibido millones de dólares en compensación de McKesson Corp., Cardinal Health Inc., Johnson & Johnson Inc. y AmerisourceBergen Corp.

Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, logró un acuerdo nacional tentativo por 6 mil millones de dólares en efectivo a ser pagados por la familia Sackler, propietaria del corporativo. Las compañías Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson han logrado acuerdos que en total suman 26 mil millones.

En total, los acuerdos y las sanciones civiles y penales desde 2007 han sumado más de 45 mil millones de dólares, según un recuento de The Associated Press.