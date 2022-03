Expuso que para tener una versión oficial de lo que sucede es necesario ir a las instalaciones del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oromapas), pero pueden no responder . Por ello, buscó al director, Raúl Gutiérrez, quien se negó a hablar con él, y por conducto del área de comunicación social le respondieron que esta situación se debe a la salinización de los pozos y mantos freáticos.

Lo cierto es que casi no hay agua. No entendemos el porqué de la escasez; no sabemos si el ́pozo no está operando o si se entregan más metros cúbicos a DINE, pues en temporada alta le dan preferencia a la hotelería y dejan a la comunidad tres o cuatro días sin agua , reprochó Jasiel Pelayo Estrada, quien fue regidor en la administración municipal pasada.

El residente de Punta de Mita recordó que el acuerdo con DINE era abastecer al pueblo y el volumen sobrante se entregaría al conjunto turístico, pero se desconoce qué está pasando .

Prácticamente todas las casas de Punta de Mita, Emiliano Zapata y Corral del Risco cuentan con al menos un tinaco para captar agua cuando llega a salir por la tubería.

Otros ciudadanos usan tambos, cubetas o cualquier otro recipiente, pero se ven obligados a comprar garrafones para beber.

Candelaria Flores, quien tiene una pizzería en su casa, en Punta de Mita, relató: Hace 15 días comenzó a disminuir el agua. Antes era poquita, pero había; desde hace una semana, durante el día hay dos o tres horas o en la noche (en ambos casos a muy baja presión), pero a esa hora estamos dormidos .

Dice no tener un problema grave de escasez, pero hay mucha gente que no tiene manera de acumular agua y es la que está padeciendo. Si esto sigue así, hasta los que tenemos cisterna tendremos problemas .

Los vecinos temen que la crisis se agrave en el periodo vacacional de Semana Santa, cuando los turistas llenan hoteles, condominios o casas de renta en Punta de Mita y poblados cercanos como Sayulita, La Cruz de Huanacaxtle o San Pancho, lo que triplica el consumo.

Alicia Naranjo, dueña de una tienda de abarrotes, contó que hace nueve años su esposo compró dos tinacos y una bomba hidráulica para ir sorteando la escasez.

Muchos de los habitantes señalan que a pesar de la falta de suministro, los recibos por el servicio han llegado más altos de lo normal. José Luis, irritado, comenta que el agua no llega a la zona alta donde reside.

En estas comunidades la industria de la construcción no ha parado, ni siquiera en pandemia. Numerosos políticos y empresarios han encontrado en esta región un refugio sin preocuparse por la falta de agua.