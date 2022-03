Esperamos que todo salga como se espera, que sea un acto digno para los deportistas. Ha sido complicado hacerlo, porque el Comité no es una persona moral ni una sociedad anónima, así que no tiene recursos ni la capacidad operativa de una federación , señaló el ex nadador, quien resaltó la labor de entrenado-res, padres de familia, atletas y jueces para desarrollar el torneo.

Indicó que la misión más desafiante será enviar a los nadado-res clasificados al Campeonato Mundial de Budapest, a los Jue-gos Mundiales Universitarios FISU, el Mundial Junior y los Centroamericanos y del Caribe, pero confió en que se resolverá con ayuda de la iniciativa privada, la FINA, el Comité Olímpico Mexicano y la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.