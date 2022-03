Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 31 de marzo de 2022, p. 4

La escritora y docente Dolores Castro Varela es entrañable en la poesía mexicana por su fervor contagioso y generosidad hacia las nuevas generaciones de autores a través de la enseñanza, sostuvieron poetas.

Armando González Torres, ensayista y poeta, destacó que el trabajo docente de Castro fue “clave para que haya sido una presencia tan extendida, querida y entrañable en la poesía mexicana. Este cara a cara que tuvo con innumerables generaciones requería de una serie de atributos: su sencillez, amabilidad, altruismo y entusiasmo contagioso por ese género literario.

Esta capacidad de enseñar sin afectaciones es una faceta muy importante que la acompañó a lo largo de toda su vida. Apenas hace unos días todavía estuvo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, platicando de poesía con los alumnos.

Lo anterior, continuó el escritor, tiene mucho que ver con la generación a la que perteneció, la primera en la que hay muchas mujeres: Rosario Castellanos, Margarita Michelena, Griselda Álvarez y Enriqueta Ochoa, que se integran a las letras mexicanas y tienen una participación activísima, saludable y renovadora .

Mencionó que la obra de Castro es de la sencillez, de la terrenalidad, con un estilo muy directo, nada afectado por los lirismos. Todas las imágenes que aparecen en su poesía son muy concretas, relacionadas con el mundo, y es, además, una poesía de lo nimio, de lo aparentemente insignificante, a lo que ella sabe darle un realce y mostrar una gratitud peculiar .

La Secretaría de Cultura federal y los institutos Nacional de Bellas Artes y Literatura y Zacatecano de Cultura lamentaron en Twitter el fa-llecimiento de la importante escritora, quien dejó un legado imprescindible en las letras mexicanas.

La poeta Carmen Nozal consignó en su página en Facebook: Se fue la poeta más generosa que he conocido: Dolores Castro, nuestra Lolita eterna. Escribo y lloro. Me hará falta siempre. Y no me consuela decir que nos queda su obra porque fuimos muchos a los que nos cobijó, nos dio seguridad, impulso, certeza, luz en medio de una juventud muy desatada. Una especie de orfandad es lo que corre por mis venas .

La escritora Roxana Elvridge-Thomas difundió en Facebook: “El dolor no me cabe en el alma. Nos ha dejado nuestra querida Lolita. Dolores Castro Varela”.

La escritora Marlén Curiel Ferman, ganadora en 2018 del Premio de Poesía Dolores Castro, consignó:

“La maestra Dolores Castro Varela instituyó, desde su potente creación –que consta de más de dos docenas de libros–, la cadencia y la métrica de la verdadera voz poética de México. La poesía, el ser entero de la maestra es, desde su primera obra, un referente obligado para quienes deseen conocer el rostro real de este país: suave y firme, contestataria y mística, tierna y fuerte; todo a un mismo tiempo, todo en un mismo espejo, el de su universo palpitante, siempre fecundo, ahíto de la nitidez de sus cuatro elementos –que en ella se transfiguraban y configuraban en un propio lenguaje y perfume: carne, esencia y trascendencia, ser trascendido, permanencia en lo efímero, aunque superior; un yo lírico que sublimaba, con su espada, las densas capas de la realidad que a veces lastima–.