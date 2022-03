U

no. Antonin Artaud dudaba de que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible . En efecto, difícil en nuestra época, comunicar cualquier cosa frente a 90 por ciento de las personas que dicen, telefonito en mano y revisando wasaps: “Sí, sí… te oigo. Continúa”.

Dos. Continúo. Pese al vuelo atómico de su imaginación, Artaud nunca entrevió que Hollywood y Washington llevarían a la praxis el teatro de la crueldad , cuyas teorías desplegó en El teatro y su doble (1938).

Tres. En su ensayo Contra la interpretación (1964), Susan Sontag apunta una frase de Oscar Wilde: El misterio del mundo es lo visible, no lo invisible . Acaso por ello, cuando Susan en 2001 se preguntó si el atentado a las Torres Gemelas tendría que ver con la política exterior de Estados Unidos, quedó fichada en la USA Patriotic Act, ley promulgada por W. Bush y el Congreso de Estados Unidos.

Cuatro. El teatro bélico ucranio ha sido la última puesta en escena de Washington y Hollywood (okey, y Rusia también). Hay otros iguales de sangrientos, aunque con mucho árabe, negro, palestino. Pero en este no debemos saltar de alegría, como en aquellos filmes que nos trepaban a los tanques aliados para hacer mierda a los nazis.

Cinco. Ahora, no. Ahora, Washington, Biden y la OTAN aplican la lógica del comediante Groucho Marx, corregida: “ freedom” y “ democracy” son mis principios. No tengo otros. Y si no te gustan, te parto la madre.

Seis. Sospecho, entonces, que si entre otras iniciativas similares, Varsovia prohibió la ópera Boris Godunov (que narra la guerra ruso-polaca en el siglo XVII), los profesores que en Polonia explican la tabla periódica de Mendeléyev, tendrán que buscarse otra chamba.

Siete. El gran actor Sean Penn se opuso a la guerra de Irak y se abrazó con Sadam Hussein (2003); a la CNN declaró que su antibelicismo surgió al ver la de Vietnam por televisión, cuando era niño (2011); defendió la causa anticolonial de Argentina en Malvinas (2012) y concurrió al funeral de su amigo Hugo Chávez (2013). Pero en febrero, tras filmar un documental sobre la guerra, se reunió con Volodymir Zelensky, calificando de símbolo histórico de coraje y principios al comediante judeonazi que trabaja de presidente en la ficción y en la realidad.

Ocho. En cambio, el director Oliver Stone (quien no vio la guerra de Vietnam por televisión porque participó en ella), filmó el documental Ucrania en llamas (2014). Que nunca veremos en Netflix porque Oliver declaró al Sunday Times que su documental La historia no contada de Estados Unidos (2012) era una reacción frente al dominio sionista en los medios.