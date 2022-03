Consultado sobre las observaciones del CDPD, Ernesto Rosas, director de vinculación interinstitucional de la Confederación Méxicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, estimó que los señalamientos dejan ver la falta casi total de avances en este terreno por parte del Estado.

“El asunto de la desinstitucionalización es una observación que ya existía desde 2014. No se trata de decir ‘mañana ya todos dejan de estar en hospitales o centros de acogimiento’, sino de que se haga todo lo necesario para que quien salga y no tenga familia pueda estar en un entorno adecuado, y de ese trabajo no se ha hecho nada”, lamentó.