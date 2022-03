Y en el Salón Tesorería los reporteros le confirmaron lo que había sucedido en la noche en el seno del tribunal electoral. El Presidente reaccionó ante esa noticia, y fue tajante en su reacción: pasando el 10 de abril vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral; esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales .

–¿Al Senado o la cámara?

–A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa.

–¿Por voto?

–Con voto abierto. El pueblo va a elegir. De forma directa. Se acabó –o espero que se acabe– lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos, verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.