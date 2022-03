Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes, y esto es el cambio , aseguró López Obrador.

Más adelante se le preguntó sobre la actuación de la fiscalía de la Ciudad de México, presuntamente en favor de Gertz.

–¿En qué posición queda el fiscal general de la República tras el fallo?, ¿cree usted que puede y debe seguir al frente de la institución?

–Pues yo pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben presentar una denuncia y confiar en el trabajo de las instituciones.

–Pero su confianza en el fiscal, aunque usted (dice que) ni le pone ni le quita…

–Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades. Y repito, ya no es el tiempo de antes, ya el Presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie; no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes.