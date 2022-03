–Ah, que México es un país con tranquilidad, con paz, que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas. Ya no es el tiempo de antes, cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada, que perdieron la vida muchos inocentes. Entonces, México es un país seguro y de gente buena y de gente trabajadora.

México es un país seguro, con tranquilidad, con paz, la violencia está limitada a muy pocas regiones, que tienen que ver con el enfrentamiento de bandas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al escuchar un cuestionamiento por los hechos de violencia contra reporteros replicó: sí hemos avanzado y estamos cumpliendo, y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila .

Al establecer su postura frente a los asesinatos de reporteros, el mandatario replicó, que “sí hemos avanzado y estamos cumpliendo, y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos. Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas, y estamos investigando. De todos los casos hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos, o sea, que los autores materiales e intelectuales están en la cárcel.

Claro, todo esto pues lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación y ellos, pues quisieran que quedáramos mal, pero no podemos fallarle al pueblo. Y por eso, bueno, utilizaron hasta al Parlamento Europeo los conservadores de México, que forma parte de la internacional de conservadurismo que prevalece, y por eso pues muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio en contra nuestra .

También reiteró haber heredado un contubernio entre delincuencia y autoridades. Y ejemplificó así: No sé si han visto ustedes reportajes o alguna serie de Netflix sobre García Luna y Calderón. No hay ¿verdad?

–Sí hay, sí hay –se le informó.

–¿Sí hay? Pues es eso lo que heredamos –repuso.