▲ PARA QUE NO ENCARCELEN A JESÚS Y A LA POBRE JESSI . El presidente Andrés Manuel López Obrador redacta el texto que publicará en acato a la sentencia del TEPFJ por su mensaje a la nación de diciembre pasado. Foto Presidencia

l presidente de la República ha anunciado que enviará una iniciativa de reforma electoral que, entre otras innovaciones, propondrá la elección por voto popular de consejeros y magistrados. No quiso dar más detalles, pero señaló que los tres poderes van a presentar a ciudadanos, verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad; cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas, y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres .

Inmediata polémica causó, por inusual, la idea de elegir por voto directo a ocupantes de esos cargos en que teóricamente deberían predominar el conocimiento técnico y la honestidad, mas no la popularidad.

Cierto es que, hasta ahora y con excepciones que han saltado a la vista, el conocimiento técnico no ha sido garantía de comportamiento institucional respetable, además de que los consejeros y magistrados electorales han provenido de cuotas partidistas y arreglos cupulares.

Sin embargo, con esa fórmula de elección directa o sin ella, hay cuando menos tres aspectos que a juicio de este tecleador deben incluirse, pulidos y efectivos, en la anunciada reforma, para que tenga la trascendencia buscada en estos tiempos de invocada regeneración nacional.

1. Reducir drásticamente el peso del dinero en los procesos electorales. Muy poco habrá de cambiar, en el fondo, mientras las candidaturas, campañas y jornada comicial sigan condicionadas por la disposición de recursos económicos, llegados mediante vías institucionales (que también deben reducirse drásticamente: no más ríos de dinero para las mafias controladoras de los partidos) pero, sobre todo, de esas sabidas zonas oscuras en que predomina el crimen organizado. De no cambiar ese sistema de despilfarro condicionante, los políticos deberán el cargo a esos intereses que los financiaron y a ellos responderán, y no al genuino interés público.