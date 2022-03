Sobre la firma de la paz entre Rusia y Ucrania

E

n vista de que Rusia firmó el acta de nacimiento del Estado de Israel, éste tiene una deuda pendiente con aquél, además de que un gran número de judíos ucranios y rusos emigraron y viven en Israel. Debieran iniciarse pláticas en Tel Aviv para llegar a acuerdos de paz, similares a los de Campo David en Washington entre Anwar el-Sadat y Menachem Begin, con la mediación de Jimmy Carter. En Suiza también podría haber sido y todavía lo es porque, aunque violó su neutralidad económica al imponer sanciones a Rusia, no violó su neutralidad militar. Suecia sí lo hizo al enviar armas a Ucrania. La neutralidad es todo un debate.

Tomás Arellano S.

Pide intervención de Marcelo Ebrard en caso de niña sustraída y llevada a Canadá

Entre las actividades de defensa de nuestros connacionales en Canadá, la Dignidad Migrante atiende casos desgarradores, como el de la señora Fabiola Pérez Islas, a quien le arrebataron en México a su hija de dos años el pasado 11 de marzo.

Las autoridades no preguntaron al consulado de México en esta ciudad, que tiene desde mayo de 2021 el expediente de protección #750-17()VAN)6172, con el fin de evitar que el canadiense Leeland Askew se la trajera a Vancouver.

Con el propósito de recuperar a su hija, la madre ha viajado a este país, donde sobrevive precariamente sin el apoyo de las autoridades mexicanas y con los pocos recursos que nosotros podemos proporcionarle.

La señora Pérez Islas no ha recibido respuesta a la petición de ayuda que hizo a la cancillería el 18 de marzo pasado.

Rogamos al canciller Marcelo Ebrard su pronta atención al caso de esta madre angustiada.

Para contactarla dejamos sus datos: [email protected]

WhatsApp: +52 1-222-108-4742

Raúl Gatica

Asistente de la Mesa Directiva de Trabajadores. Dignidad Migrante

Alerta sobre injusta sentencia a un mexicano en Guatemala

Ayer fue condenado a 175 años de prisión César Montes, antiguo comandante guerrillero guatemalteco-mexicano, por un crimen que no cometió, no hay pruebas de tales crímenes, pero la justicia en Guatemala fabrica pruebas y si no las hay, las inventan.

César Montes fue detenido en México y expulsado sin defensa alguna hace menos de dos años. El señor Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración, es el único que pudo ordenar su expulsión, violando todos los derechos que tiene César Montes al poseer la nacionalidad mexicana, ya que es hijo de un ciudadano de este país.

El gobierno de la 4T no ha dado ninguna explicación para este atropello a un anciano de 80 años. César creyó encontrar refugio en este amado país, pero esta sentencia es un aviso a los líderes campesinos guatemaltecos que defienden el territorio libre de contaminación minera y abogan por el derecho al agua. A César lo quieren muerto la oligarquía, el ejército, las trasnacionales, la Fundación Antiterrorista fundada por ex militares genocidas y la derecha inhumana guatemalteca. El gobierno mexicano debe exigir a su homólogo guatemalteco el retorno de César Montes y, entonces, decidir qué procede con semejante acusación.

Marylena Bustamante

Opina sobre cartón de Magú

Confusa y nada atinada la caricatura del lunes 28 de marzo de Magú sobre Putin. Hasta hoy, que sepa, Morena y el PT no han declarado estar a favor de la invasión a Ucrania, sino a una negociación entre Estados Unidos y Europa con Rusia.