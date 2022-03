Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 25

Washington. Los registros de la Casa Blanca muestran una brecha inexplicable de más de siete horas en las llamadas telefónicas del ex presidente Donald Trump el día del letal ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, informaron ayer The Washington Post y CBS. Los registros entregados al panel de la Cámara de Representantes que indaga el ataque no mostraron llamadas hechas a o por Trump entre las 11:17 y las 18:54 hora local, mientras sus partidarios asaltaban con violencia el Capitolio cuando los congresistas se disponían a certificar la derrota electoral de Trump en 2020. Los registros entregados a los legisladores mostraron que Trump habló con al menos ocho personas por teléfono antes de la brecha y con 11 después.