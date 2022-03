Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 25

Washington. Estados Unidos, que dijo que deberá comprobarse si Rusia cumple con su prometida desescalada en Ucrania, acordó ayer con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia no bajar la guardia frente a Rusia y seguir castigándola con sanciones.

El presidente estadunidense, Joe Biden, afirmó que los países occidentales deberán comprobar si Rusia cumplirá su promesa de reducir su actividad militar en torno de Kiev y Chernikhov, en Ucrania, en las negociaciones celebradas en Estambul.

Veremos si cumplen , dijo a los periodistas poco después de sostener una llamada telefónica con los líderes de los cuatro países. “Parece haber un consenso de ‘vamos a ver qué tienen que ofrecer’”, dijo el mandatario.

La Casa Blanca aseguró que los gobernantes de los cinco países, incluido Estados Unidos, coincidieron en aumentar las sanciones económicas impuestas a Moscú por invadir Ucrania desde el pasado 24 de febrero.

Los líderes afirmaron su determinación de continuar elevando los costos para Rusia por sus brutales ataques en Ucrania, así como continuar brindando a Kiev asistencia en materia de seguridad para defenderse , de acuerdo con un comunicado oficial divulgado tras la conversación.

En su plática telefónica, Boris Johnson (Gran Bretaña), Joe Biden, Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Alemania) y Mario Draghi (Italia) concordaron en queno puede relajarse la determinación occidental hasta que haya terminado el horror infligido a Ucrania , afirmó un portavoz del primer ministro británico en un comunicado.

Johnson se hizo eco del escepticismo de Estados Unidos. El primer ministro subrayó que debemos juzgar al régimen de Putin por sus actos, no por sus palabras , indicó su portavoz.

El vocero de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stepahn Dujarric aseveró que el organismo mundial sigue de cerca las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev y espera ver los compromisos alcanzados traducidos en acciones.

Obviamente estamos siguiendo lo que está pasando en Turquía. Estamos siguiendo las declaraciones y varios informes que se han hecho, incluidos los comentarios de la Federación Rusa , afirmó Dujarric en una rueda de prensa.

Caracterizó como positivos los comentarios hechos por funcionarios rusos que dijeron que Moscú ha decidido reducir significativamente la actividad militar en las regiones ucranias de Kiev y Chernikhov.

Creo que lo que es importante para nosotros es que estas promesas, estos compromisos se traduzcan lo más rápido posible en acuerdos concretos y acciones concretas sobre el terreno que nos permitan ayudar a entregar bienes humanitarios y, con suerte, también conducir al cese de los combates , indicó Dujarric.

En otro tema, la ONU informó que no ha visto los videos que muestran torturas de soldados ucranios a soldados rusos presos. Dujarric señaló que el organismo no ha examinado todavía el video que, según datos aún no confirmados, revela las agresiones cometidas por militares ucranios contra los soldados rusos que mantienen como prisioneros, informó la agencia RIA Novosti