Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 8

Nuevos contenidos, nuevas causas 2022 llama el Canal Catorce a su nueva programación: atrevida, reflexiva, de actualidad temática, de gozo y entrenimiento .

Comentan que refuerza su compromiso a favor de las causas de las mujeres, de distintos tipos de violencia, de quienes defienden su identidad y su lengua originaria, de la diversidad y de la inclusión .

Canal Catorce anunció que a partir de este 29 de abril tiene nueva programación. Se incorpora Crianzas Diversas, serie que reúne seis historias sobre formas distintas de eduacación en voz de sus protagonistas, así como Día a Día, relatos de vida de personas que, pese a contar con alguna discapacidad, han destacado en diferentes ámbitos para convertirse en ejemplos de perseverancia. Asimismo, se transmitirán las nuevas temporadas de dos de sus series emblemáticas: Mujeres con causa y Trans*Formar.

Durante la presentación, Leticia Salas, directora de la televisora, y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), explicaron que también se mantiene su causa en contra de la corrupción y la impunidad, así como su compromiso con la investigación y divulgación de los expendientes más importes para informar a las audiencias con pluralidad sin mensajes de odio, ni noticias falsas .

Villamil subrayó: Tenemos que destacar la mirada hacia los que normalmente no se ven, a la gente con discapacidades distintas; es decir, esa creciente normalización de estas comunidades, de mexicanos que son protagonistas de sus propias vidas, que están constantemente con un doble esfuerzo. Los medios públicos no sólo tenemos la obligación, sino el mandato inclusivo y de transmisión de la vida de estas personas, que cada día más, ya no están en las periferias de la sociedad, sino en el centro, lo cual es importante en estas producciones .

Con esta oferta de nuevos contenidos, agregó Salas, Canal Catorce apuesta por la renovación, las causas sociales, la diversidad y la calidad, para consolidarse como un medio de servicio público joven, independiente y plural, en el que todas las audiencias pueden encontrar su espacio .

Entre las novedades, se renueva su programación con 19 nuevas producciones que incluyen series de producción interna; independientes, además de nuevos contenidos audiovisuales de adquisición con más cine mexicano, así como programas de ficción y documentales con temáticas actuales.

También se estrenan Cocina migrante, Bioguardianes, Océanides. Península de Yucatán, Amor y resistencia, Tejiendo el espíritu; Mundo tortuga, Caminos de inclusión; y Sesenta y contando, ocho series que fueron el resultado de la segunda convocatoria Una mirada independiente desarrollada entre 2021 y 2022 con temas como biodiversidad, inclusión de las personas con discapacidad, cosmovisión de comunidades indígenas, diversidad sexual, migración y minorías nacionales y/o religiosas.