Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 7

Desde que era niño, Sergio Flores Thorija tuvo claras dos cosas: quería dedicarse al cine y presentar sus películas en la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. Hace unos años, con su primer largometraje, 3 mujeres o (despertando de mi sueño bosnio), logró ambas metas. Sin embargo, para el realizador chilango eso no resta mérito al hecho de que Travesías, su segunda cinta, será parte de la edición 71 del encuentro.

Para mí, es un privilegio, un sueño, un honor... Siempre cuento que soy un loco del cine; nací para hacer cine. La Cineteca es mi segunda casa. Desde que tenía 10 años venía a ver todas las películas de la Muestra, y uno de mis grandes sueños era tener una cinta mía en ésta, y ahora tengo dos , agradeció el realizador durante la presentación de la nueva edición del ciclo.

Travesías es el retrato de una ciudad dividida en dos por un muro artificial , explicó Flores Thorija. Explora las consecuencias de haber nacido y crecido de un lado u otro de la frontera entre México y Estados Unidos. Espera que los espacios proporcionados por la Cineteca también lo ayuden a producir cine de una forma más estable. La película fue financiada de forma completamente independiente; hasta hoy he aplicado, la verdad, más de 10 veces a diversos fondos y nunca me ha tocado ni un peso, y por lo mismo que las dos cintas hayan estado en la muestra me llena de esperanza, porque es una gran plataforma para mi cine, que se vea más , sostuvo.

Rescate

La Muestra también programó Ensayo de un crimen, título de 1955 dirigido por Luis Buñuel, restaurado por la Cineteca. Tiene muy buen público, porque hay gente que la vio hace 20 o 30 años, o que la vio muy mal, en la computadora o YouTube. Depende de las películas, algunas funcionan mejor, otras peor, pero de todas maneras es una labor primordial del recinto , señaló en entrevista el director de programación Nelson Carro. Habría que rescatarlas todas por una cuestión de identidad .