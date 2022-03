Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 22

Problemas para solicitar un viaje en una plataforma de taxis privados, costos elevados o falta de conectividad es de los principales retos a los que se encuentran los viajeros que han comenzado a utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, estado de México.

Carlos Hernández, taxista de la Ciudad de México, contó que mientras el costo promedio de un viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es de 120 pesos, al AIFA ya le ha puesto una tarifa base de 350 pesos.

Tenemos que pagar las casetas si es un viaje en que las personas llevan prisa. Además hay que cruzar media ciudad y llegar al estado de México; entonces, no podemos perderle. También la entrada a este aeropuerto , dijo a este medio.

Uno de los principales problemas, comentó, es que como todo es muy nuevo, no sabemos por dónde llegar bien, y a veces se retrasa la gente, pero es normal, creo, en un aeropuerto .

Marcos, viajero que este lunes realizó su primera visita al AIFA, si bien se dijo sorprendido por la infraestructura y el proyecto, llegar a las instalaciones se le convirtió en un problema.