Martes 29 de marzo de 2022, p. 30

San Salvador., Después de alrededor de 13 años en prisión, Maritza recuperó ayer su libertad por conmutación de la pena. Ella es una de las mujeres que sufrieron un parto extrahospitalario y la justicia de El Salvador condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado.

Desde diciembre pasado el gobierno salvadoreño ha tomado la decisión de conmutar la condena a seis mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron capturadas y procesadas por aborto cuando acudieron a los hospitales públicos en busca de ayuda. Me siento muy feliz por mi libertad, porque no me lo esperaba , expresó la mujer en un video cuando fue recibida por miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que lucharon por su liberación. Quiero que sigan ayudándole a las demás compañeras que aún quedan, están en los penales , agregó.