E

n 1978 fui invitado a Moscú, capital de la Unión Soviética (URSS) al lado de compañeros como Enrique Semo y Roger Bartra para participar en un congreso sobre capitalismo contemporáneo. Académicos y funcionarios del gobierno soviético nos escucharon con atención y se mostraron muy interesados a cerca de México. Algunos de esos funcionarios, a pregunta expresa, me contestaron que los ciudadanos soviéticos carecían de permisos para viajar al extranjero, excepto en unos cuantos casos. La razón era que podían ser agredidos por personas en países fuera de la URSS; yo sostuve un punto de vista contrario: si en la URSS existía realmente el socialismo, los residentes en ella serian bienvenidos en cualquier lugar.

Pasaron los años y me puse a estudiar ese asunto de los ciudadanos soviéticos al parecer encerrados en sus territorios. Era cierto que sobre todo en los principios de la consolidación de la URSS los ciudadanos soviéticos eran recibidos con júbilo por muchos habitantes del planeta, pero en muchos otros casos ante todo miembros de las élites y clases dirigentes amenazaban y no pocas veces agredían a quienes venían de la URSS y bajo el supuesto de que todos eran rusos. Se llegaba a agredir no sólo a partidarios del régimen predominante en la URSS, sino también a sus opositores de izquierda, anarquistas, empezando por el propio León Trotski. El colmo de estos ataques es la agresión incluso contra partidarios del zar y no pocos anticomunistas. El pecado original de todos ellos era ser rusos, aunque otros fueran oriundos de otras naciones de la URSS.

En relación con Rusia, nos encontramos con dos pesadillas de diversos grupos humanos. Una es la de conglomerados de gentes que desde hace centurias quisieron imponer su dominio sobre lo que ha sido Rusia y territorios bajo su imperio. Se ha querido transformar a Rusia en una fierecilla domada (recordando a Shakespeare) pero se piensa que el oso ruso es una terrible fiera que no ha sido domada. Las potencias herederas de la civilización occidental quisieran tercermundializar a Rusia y colonizarla para aprovechar sus grandes recursos materiales y humanos, así como para llevarle los beneficios de la civilización, pero se ha fracasado en el intento.

En la pesadilla occidentalista se tiene presente lo que declaró la emperatriz Catalina la Grande (1729- 1796): La única forma de defender mis fronteras es extendiéndolas , y con ello aparece el fantasma del eterno expansionismo ruso.

La otra pesadilla es la de los propios rusos; que casi siempre se consideran en alerta por el expansionismo de otras naciones que quisieran imponer su comando en la patria de León Tolstoi. Ello implica crear muros, grupos armados defendiendo puestos fronterizos y aumentar la industria armamentista. Haciéndose eco de este desasosiego, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que se usarían armas nucleares si Rusia se hallara en estado de mucha inseguridad.