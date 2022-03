Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 29 de marzo de 2022, p. 9

La mayoría de las personas saben del ejercicio de revocación de mandato del 10 de abril, pero ¿por qué no promover que la gente participe para que decida si continúa el Presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata , afirmó Andrés Manuel López Obrador.

En su exposición diaria ante los medios, fue insistente al criticar a sus adversarios, ¿qué clase de demócratas son? , y aseguró que la autoridad electoral no tiene argumentos para sancionarlo porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro, estoy convocando a la gente a que participe . Sobre los consejeros del INE, insistió en que son parciales, con una postura facciosa y se olvidan que son jueces.

También adelantó que el 12 de abril dará su informe de los 100 primeros días del año a las 5 de la tarde en Palacio Nacional.

La verdad es que todos saben que va a haber una consulta o la mayoría , pero al recordar que anteayer se celebró un referéndum exitoso en Uruguay –en torno a la ratificación de leyes locales–, recriminó a sus oponentes: “¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata. No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos.

“Ah, ‘porque no vamos a ganar’ o porque ‘vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno’ o ‘no hemos conspirado lo suficiente’, ‘todavía no está al punto el golpe’, ‘nos falta más guerra sucia’, ‘nos faltan más calumnias, más mentiras’; ‘nos falta debilitar más al gobierno, al Presidente, y entonces sí’. ¿Qué clase de demócratas son?”