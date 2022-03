César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 29 de marzo de 2022, p. 7

Varios pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) viajaron el domingo pasado desde esta terminal porque, señalaron, deseaban conocer las instalaciones inauguradas hace una semana. Aseguraron que este es más moderno que el de la ciudad de México (AICM), pues cuenta con mostradores convencionales y drop-off para la autodocumentación del equipaje del pasajero, así como 80 kioscos de autoservicio y 20 mostradores. Sin embargo, coincidieron en que hace falta concluir las vías de acceso y colocar más señalizaciones.

Ayer en el AIFA se programaron seis itinerarios de salida con destinos a Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, Villahermosa y Mérida, y seis de llegadas con las mismas rutas. Las inmediaciones lucieron con gente y también se alcanzaba a ver a cuadrillas de trabajadores colocando cableado, revisando elevadores, pintando avenidas y banquetas y terminando la construcción de hangares. Y aunque aún no hay locales comerciales abiertos, en el exterior de la llegada de vuelos nacionales hay un par de puestos sobre ruedas que vendían chapatas, ensaladas, refrescos, aguas, baguetes, sándwiches, cuernitos, pan de nata y galletas.

Tenemos que apoyar este aeropuerto. Hay mucha gente que lo critica, pero necesitan venir a recorrerlo, porque la gente habla sin verlo. Muchos de estos detractores no saben ni siquiera dónde queda la Base Aérea de Santa Lucía, dónde se ubica Zumpango. Para criticar un aeropuerto hay que conocer más de 50 a nivel mundial. Yo he viajado mucho y los conozco. Este aeropuerto es muy útil para los mexicanos. Es excelente, con instalaciones grandes, limpias y de calidad, no hay que dejarlo morir , afirmó Héctor Méndez, rescatista conocido como El Topo Mayor, quien viajó a Tijuana.

Durante el trayecto para llegar a la nueva terminal aérea, también se observó que hay distribuidores viales que siguen en construcción, entre ellos el que se ubica a un costado del Puente de Fierro, en Ecatepec, a la altura del Circuito Exterior Mexiquense y la carretera federal Texcoco-Lechería. En esta zona faltan muchas señalizaciones para llegar al AIFA.