Mientras, los uniformados han reiterado su denuncia y ahora afirman que no aceptan las disculpas ofrecidas por lo que Cuevas parece haber caído en su propia trampa.

Cuevas dijo una y otra vez que existía un video con las escenas probatorias de su inocencia, pero tal video parece no satisfacer a quien imparte justicia. La grabación sólo da fe de un par de policías fumando a las afueras del edificio de la alcaldía.

Hoy la situación de la alcaldesa es muy comprometida. Por un lado se le exige, se le ordena que no pierda el único punto político de Monreal en la ciudad, y por el otro puede haber una decisión de la juez encargada del asunto, que sea más severa que la suspensión temporal.

También debió haberle quedado claro que si no aceptaba ser culpable de los hechos que se le imputan, la búsqueda del perdón que la haría regresar a sus funciones no se le otorgaría y la suspensión podría reanudarse.

Y Cuevas no se manda sola. Desde la semana pasada se le explicó por qué no era suficiente en términos de ley que ofreciera disculpas a los policías a los que había agredido vía televisión.

l affaire Cuevas –nos referimos al de la alcaldesa– aún no termina. El consejo, u orden que recibió la funcionaria de sus antiguos o actuales patrones, la familia Monreal, es no dejar la alcaldía, cueste lo que cueste.

De pasadita

A quienes desde la ignorancia o desde la dolosa necedad pretenden revivir la discusión sobre el aeropuerto que se construiría sobre el lago de Texcoco para tratar de menoscabar la autoridad del gobierno de la 4T, es necesario recordarles el deber de estar informados antes de levantar juicios.

Para empezar, si se quiere revivir el asunto, es que hubo una consulta popular que demandó el fin del proyecto del gobierno de Peña Nieto, y luego, que por ahí de los 113 mil millones de pesos de los impuestos que se gastaron en rellenar, y sólo en rellenar, las pistas de aterrizaje, fueron dinero nuestro, se enterraron en aras de dotar de una corona de triunfo al periodo neoliberal de poco más de tres décadas.

Además, la terminal no tenía, al ordenarse su cierre, una fecha segura de terminación. Documentos que no se hicieron públicos pero que firma la empresa Parsons, encargada del proyecto, hablaba de concluir, en caso de que no hubiera ningún imponderable, en 2024.

Pero la pandemia, por ejemplo, habría hecho imposible cumplir con esa fecha, y aunque parezca increíble después de cuatro años de supuestos trabajos en el lugar, otra empresa levantó una demanda en contra de los desarrolladores porque no tenían aún los planos de construcción del edificio principal de la que sería una terminal aérea de primer mundo.

Y luego, para que se espanten los espantados, se debe recordar que nunca intervino el dinero privado en la edificación del NAIM. Todo esto consta en el libro La cancelación: El pecado original de AMLO que escribió el ingeniero Javier Jiménez Espriú. Así que ¿de qué se quejan los espantados?

[email protected]

[email protected]