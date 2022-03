En entrevista con La Jornada (Miguel Ángel Velázquez), Jiménez Espriú lo detalla así, cuando le preguntan si se trataba de un aeropuerto de nunca acabar , pero con un negocio de siempre ganar . Creo que era una combinación de ambas cosas; no sabíamos ni cuándo lo podríamos terminar, ni cuánto nos iba a costar; al principio se proyectaron 60 mil millones de pesos para dos etapas, y al final, cuando se canceló, el presupuesto, estaba en 305 mil millones para la primera; la segunda etapa ya no estaba considerada, aunque se hablaba de otros 10 mil millones de dólares, como consta en documentos; hablamos de 400 mil millones de pesos, cuando menos, y de un gasto millonario constante para el mantenimiento complejísimo de las pistas de aterrizaje en un terreno como el de Texcoco . Se trataba del clásico esquema neoliberal: socializar pérdidas para garantizar jugosas ganancias al grupo de amigos . Detalla Jiménez Espriú: se presentaron problemas que no se resolvieron nunca y que pospusieron las cosas; era un proyecto a terminar en 2018, luego lo pasaron a 2020 y lo dejaron en 2022; después encontramos documentos y otros nos los entregaron en los que constaba que no terminarían antes de 2024, pero no lo dijeron públicamente. Se manejaron muchas mentiras. Por ejemplo, otra que es importantísima es que dieron a entender que la cancelación iba a provocar que los inversionistas del aeropuerto se iban a ir. En ese aeropuerto no hubo un solo centavo de inversión privada. Todo fue inversión pública, los 113 mil millones, pero se hizo pensar que ahí había dinero privado. Esa fue otra de las falacias. La información que manejaron no surgió de datos duros, sino de la propaganda y la publicidad .

Las rebanadas del pastel

Eso sí, hoy muy gritones en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero permanecieron mudos ante el cúmulo de inmundicia en el NAICM.

cfvmexico_sa@hotmail.com