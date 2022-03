¿H

ay nuevos capítulos después del fallo de la Suprema Corte de Justicia contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Puso en libertad a la compañera de vida de su hermano Federico, Laura, y su hija, Alejandra Cuevas Morán. El fallo de los ministros se basa, entre otras consideraciones, en que el fiscal inventó un delito que no existe en el Código Penal para encarcelarlas.

La votación de los ministros fue unánime, incluyendo a los que, según Gertz Manero, tenía de su lado, según la grabación de su teléfono. ¿Qué sigue? 1) La renuncia del fiscal, pero ya anticipó que no lo hará. 2) Su destitución por el Presidente de la República. ¿Tiene facultades para hacerlo? Sí, cumpliendo ciertas condiciones. De acuerdo con la fracción IV del artículo 102 de la Constitución, el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción . ¿Es causa grave inventar un delito? Lo es. Sin embargo, es probable que el presidente López Obrador no quiera gastar sus votos en el Senado en este asunto justo en la víspera de que decida la reforma en materia de electricidad y litio. Hay una tercera opción: 3) El fiscal seguirá. ¡Qué miedo! Pediré a López Obrador que nos proteja , dijo Alejandra Cuevas Morán al salir de prisión.

España se quedó corta

El gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, presentó un plan de apoyo a empresas y familias ante la subida del precio de los combustibles. Facilitará una bonificación mínima de 20 céntimos de euro por litro de combustible hasta el 30 de junio. El gobierno costeará 15 y las petroleras 5 céntimos, aunque algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores. Quedó corto el plan del presidente socialista español frente al de México. Aquí el gobierno decidió renunciar a 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas de alto y bajo octanaje, así como para el diésel, por lo que está dejando de cobrar 5.49 pesos por cada litro de gasolina regular, 4.64 pesos por litro de prémium y 6.03 pesos por litro de diésel.