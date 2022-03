El editor Muratov manifestó la semana pasada que donaría su medalla del Nobel para subastarla y recaudar fondos para los refugiados ucranios, al tiempo que pidió un cese del fuego inmediato en Ucrania.

El motivo exacto por el cual Novaya Gazeta recibió una advertencia no está claro. Roskomnadzor le dijo a la agencia de noticias estatal Tass que el periódico no identificó a una ONG, a la cual no nombró, como agente extranjero en sus reportes, como lo exige la ley rusa. No especificó a qué reportes hacía referencia.