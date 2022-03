Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 29 de marzo de 2022, p. 20

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo ayer que no le importa lo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, piense de su comentario de que no debería estar en el poder en Rusia, porque expresó su indignación personal y no una política a favor de un cambio de régimen.

La estridente declaración de Biden poco después de que también llamó carnicero a Putin, al final de un discurso que pronunció el sábado en el Castillo Real de Varsovia para alentar a las democracias a una larga lucha global contra la autocracia, fue criticada en Estados Unidos y sacudió a algunos aliados de Europa occidental.

No me retracto. Quiero dejar claro que ni entonces ni ahora estaba articulando un cambio de política. Sólo expresé la indignación moral que siento y no me disculpo por mis sentimientos personales , declaró a la prensa en la Casa Blanca.

En un intento por dejar atrás la controversia que ensombreció su reciente gira por Europa, Biden continuó afirmando que no cree que su comentario complique la diplomacia de este momento, informó la cadena ABC.

El hecho es que estamos en una situación que se complica por los esfuerzos de Putin por participar en una carnicería. La clase de comportamiento que hace al mundo entero exclamar: ¡Dios mío! ¿qué es lo que este hombre está haciendo?

Biden rechazó la percepción de que su comentario pudiera agravar las tensiones en torno a la guerra en Ucrania o que azuzaría la propaganda rusa sobre una agresión de Occidente.

Nadie cree que yo estuviera hablando de derrocar a Putin , consideró Biden, y añadió que lo último que quiero es involucrarme en una guerra terrestre o nuclear con Rusia .

Afirmó que estaba expresando una aspiración y no un objetivo de la política exterior estadunidense.