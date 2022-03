La FGE identificó también entre los fallecidos a José Andrés M, José H, Daniel E, Melissa S y Damián M. De igual forma, se localizaron documentos que infieren la identidad de dos más: Federico L y Olivar M.

Alrededor de las 22:30 horas del domingo, una vecina de la colonia Zapata, en Zinapécuaro, grabó desde la parte alta de su vivienda el momento en que se realizaron los disparos en el palenque y cómo un autobús iba pasando y, al escuchar las detonaciones, el conductor intentó alejarse en reversa.

Sin embargo, los pistoleros ya habían bloqueado la vialidad en ambos sentidos, por lo que al chofer no tuvo otra alternativa que avanzar, hasta que un grupo de sujetos le ordenó detenerse y le pidió a él y los pasajeros que descendieran de la unidad. Angustiada, la señora narra: ¡No saben para dónde hacerse!

Instantes después, se escucharon voces de varias personas que le piden a la señora permiso para refugiarse en su casa, a lo que la mujer accede.

En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que se están viendo reacciones violentas de grupos de la delincuencia organizada porque su administración ha roto con las inercias del pasado .

Sostuvo que no tiene pactos oscuros ni por debajo de la mesa con ninguna organización delincuencial. Eso ya no se da en Michoacán, hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo, que no está sometido a ningún grupo criminal ni a ningún grupo social, ni mucho menos .

El mandatario morenista aseguró que, en coordinación con las instituciones de seguridad federal, enfrenta a todas las bandas delictivas que tienen presencia en la entidad. Indicó que todos los días se realizan operativos de seguridad con base en una estrategia; aunque cuesta trabajo y tiempo para dar resultados, se está en la ruta correcta .

En municipios como Queréndaro, Álvaro Obregón, Marvatío y Zinapécuaro son poco frecuentes los hechos violentos relacionados con el hampa; sin embargo, por la cercanía con Acámbaro, Guanajuato, pudo tratarse de una disputa de grupos rivales de ambas entidades.

Con información de Roberto Garduño, Fabiola Martínez, Eduardo Murillo y Ernesto Martínez (corresponsal)