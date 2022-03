Son mensajes , advierte Ricardo Peláez, mundialista en Francia 98 y quien ha visto dar pasos de gigante a Canadá y los vecinos del norte en la zona. “Ellos tienen muchos jugadores en Europa y nosotros cada vez menos. Debemos estar preocupados. Si no estamos haciendo goles no es por culpa de Jiménez, Tecatito o Chucky, sino por el mal funcionamiento del equipo”.

Mientras el cuerpo técnico de Martino ha reiterado su confianza en ellos, Lozano apuntó al estadio Azteca como una de las causas del bajo rendimiento. A los que venimos de Europa, nos afecta un poco y se siente. No somos los mismos, pero tenemos que afrontarlo como es. No hemos jugado muchos partidos juntos. Los delanteros pasamos por esos momentos de frustración cuando no cae el gol, pero en cualquier momento será diferente , declaró a TUDN.

No hablaría de un retroceso porque estamos empatados con Estados Unidos y cerquita de Canadá, pero sí observo que otros equipos están avanzando y nosotros no , agregó el hoy directivo de Chivas. Se ha dicho muchas veces que México debería participar en la zona de Conmebol y quizá no iríamos con tanta frecuencia a los Mundiales, pero el aprendizaje sería mayor. Yo me quedo con lo que hay, pertenecemos a esta zona y tenemos la obligación de asistir a todos los Mundiales .

HH, baja por amarillas

En la víspera del juego ante los salvadoreños, Héctor Herrera causó baja de la concentración del Tri debido a la suspensión por acumular dos tarjetas amarillas. Así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol en una decisión que avaló Gerardo Martino de común acuerdo con el Atlético de Madrid. El regreso del técnico argentino al banquillo está previsto para mañana en el estadio Azteca, aunque su salud es una interrogante por los problemas de retina que arrastra desde septiembre de 2021.

Su auxiliar Jorge Theiler aseguró que Martino está muy bien y que sólo tuvo el percance de que no pudo volar , pero en los futuros viajes del equipo previo al Mundial se podría complicar su presencia.