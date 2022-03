Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 29 de marzo de 2022, p. 5

Desde hace tiempo existe una campaña para borrar los murales pintados en los merados públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, denuncia Antonio Ortiz Gritón. El artista publicó en su cuenta de Twitter: “¿Alguien puede detener a @Sandra Cuevas_ para que deje de destruir los murales de la @AlcCuauhtemocMx? Los murales del mercado Abelardo Rodríguez están en peligro”.

A mediados de los años 30, pintores como Pablo O’Higgins, Ángel Bracho, Antonio Pujol, las neoyorquinas Grace y Marion Greewood, y el escultor estadunidense-japonés Isamu Noguchi, realizaron obra en el mercado ubicado en el Centro Histórico. Ocupan cerca de mil 450 metros cuadrados. Gritón pregunta si hay manera de destituir a la irresponsable alcaldesa .

En entrevista, el pintor expresa que existe un programa de la alcaldía Cuauhtémoc que consiste en rehabilitar los mercados de su jurisdicción que conlleva borrar sus murales. El más reciente conjunto muralístico exterior fue tapado el pasado 25 de marzo en el mercado Juárez (avenida Chapultepec 98, colonia Roma). Una de las obras era de la autoría de Carlos Alberto Segovia Alanís.

En noviembre de 2021 se eliminó un mural concebido y realizado en 2015 en forma comunitaria en el mercado Martínez de la Torre (Eje 1 Norte, colonia Guerrero). En ese momento, la activista y vecina Mary Gloria Fournier consignó en su cuenta de Facebook que a las ocho de la noche fue cubierto el mural, un esfuerzo comunitario realizado con chavos del barrio, colectivo Kat noj , con quienes trabajaron la idea, incluso, realizaron mesas de trabajo con los locatarios del mercado.