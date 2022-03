▲ Al anunciar un galardón de documental, el comediante Chris Rock hizo una broma sobre el cabello de la esposa de Will Smith, quien subió al escenario y lo abofeteó, lo que provocó un gran silencio en el teatro Dolby de Los Ángeles. Foto Afp

Will Smith logró su primer Óscar al conseguir el de mejor actor por su retrato de Richard Williams, decidido padre que crió a las campeonas del tenis Venus y Serena Williams, en King Richard.

En Coda (acrónimo de hijo de adultos sordos ), Kotsur interpreta a Frank Rossi, el padre de una adolescente que lucha por ayudar en el negocio familiar de pesca mientras persigue su propio sueño en la música. Es increíble estar aquí. No puedo creerlo , expresó en lengua de señas el estadunidense.

Al dar a conocer el premio al mejor documental con una breve rutina de comedia, Rock comparó el cabello corto de Jada Pinkett Smith –quien padece alopecia– con el personaje rapado de Demi Moore en la película GI Jane, de 1997. En un momento que provocó un silencio incómodo y confusión, Smith se acercó al comediante y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a su cónyuge y gritar obscenidades.

Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca , gritó, lo que obligó a los productores a interrumpir varios segundos de audio de la transmisión televisada.

Jessica Chastain obtuvo el Óscar a mejor actriz por su papel como la esposa del televangelista cristiano Jim Bakker en The Eyes of Tammy Faye, que relata el ascenso y caída de la pareja.

Ariana DeBose lo recibió por mejor intérprete de reparto en Amor sin barreras.

El reconocimiento por su trabajo en la reinvención del clásico musical, esta vez por Steven Spielberg, se produce 60 años después de que Rita Moreno ganó una estatuilla por el mismo papel.

Dunas se hizo de cuatro premios antes de que empezar la ceremonia televisada y sumó poco después uno más, a cinematografía. La épica cinta de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve fue reconocida por la música original de Hans Zimmer, así como por edición, diseño de producción y sonido.

El premio se conoció antes del inicio de la gala, ya que era una de las ocho categorías que la cadena ABC decidió dejar fuera de la transmisión en directo, como fue también el caso de mejor cortometraje de animación, categoría donde se impuso cortometraje español El limpiaparabrisas.

Encanto, de Disney, ambientada en Colombia sobre una adolescente frustrada por ser la única integrante de su extensa familia sin poderes mágicos, consiguió la condecoración a la mejor cinta animada.

Por primera vez, la entrega de premios comenzó una hora antes, fuera de cámaras, acto que también incluyó los trabajos de mejor maquillaje y peinado, para The Eyes of Tammy Faye, así como a cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental.

The Long Goodbye ganó por mejor documental y The Queen of Basketball, por mejor cortometraje documental.