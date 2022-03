M

etido en mil bretes, el gobierno socialista de España no ata ni desata, aunque sí tiene claro que su función es proteger a las trasnacionales de su país –especialmente las dedicadas a la enerågía– que saquean a terceras naciones, sin dejar a un lado la permisividad del presidente español, Pedro Sánchez, y su pandilla para que aquellas asalten a los propios consumidores de su país. A ello, el gran capital, su gerente en la Moncloa y la colonial diplomacia económica que promueven le llaman certeza jurídica , que no es otra cosa que institucionalizar el atraco.

No es gratuito que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, subraye: es inadmisible que el gobierno de España pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y salga en defensa de las trasnacionales españolas que de forma ilegal han obtenido ganancias millonarias, mediante el saqueo de recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones del PRI y del PAN . En este espacio se ha comentado que no resulta novedoso el proceder de ese gobierno socialista , porque su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene fama muy bien ganada de ser descaradamente el personero del gran capital español, y suele presumir que la monarquía y su gobierno tienen derecho a defender los intereses de España (léase los del gran capital) ante cualquier circunstancia y ante cualquier país . Y de pilón, el secretario de Estado para Iberoamérica , Juan Fernández Trigo, amenaza con que Sánchez (ahora defensor, junto con la derecha, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista) y su pandilla reaccionarán de forma muy clara si es aprobada la reforma eléctrica en México.