Al relacionar estas cifras de producción con las de exportación (también del Inegi), las correlaciones no resultan muy coherentes, tal vez debido a las dislocaciones comerciales o a desfases/discrepancias de registro en estos dos años anormales. Los vehículos ligeros exportados en 2021, por ejemplo, fueron 2 millones 707 mil, cifra que equivale a 90.9% de los vehículos producidos (2 millones 979 mil), lo cual no se corresponde con la lógica ni con las cifras de ventas internas (un millón 15 mil unidades, incluyendo las importadas). No cuadra el que General Motors, por ejemplo, haya producido 518 mil vehículos y exportado 531 mil, 102.5%. No obstante, incluimos las cifras disponibles bajo reserva.

Las ventas internas DE vehículos ligeros aquí producidos e importados, ascendieron, como ya se mencionó, a un millón 15 mil unidades en 2021, 6.8% más que en 2020 (Gráfico 5). Nissan vendió 204 mil unidades (20.1% del total), General Motors 127 mil (12.5), Volkswagen 98 mil (9.7), Toyota 91 mil (9.0) y KIA 82 mil (8.1%).

