Desde un principio, precisó, las instrucciones de nuestros negociadores eran claras: no vamos a hablar de ninguna desmilitarización ni desnazificación de Ucrania y propusimos centrarnos en el estatus de neutralidad que estamos dispuestos a asumir, siempre y cuando los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU nos den garantías efectivas de seguridad, no otro papelito como el memorando de Budapest , que al desintegrarse la Unión Soviética ofrecía a Ucrania que se respetaría su integridad territorial a cambio de entregar a Rusia las armas nucleares (soviéticas) que tenía.

Zelensky no está de acuerdo con la propuesta del presidente polaco, Andrzej Duda, de enviar a Ucrania tropas de pacificación de la OTAN.

“Cuando comenzó la invasión, sopesando todos los riesgos que había respecto de nuestras centrales atómicas y las empresas estratégicas, yo mismo pedí que enviaran cascos azules de la ONU o cualquier contingente de pacificación. Pero no nos escucharon. Ahora, Polonia es la más interesada en que se envíen tropas de pacificación, pero no necesitamos un conflicto congelado en nuestro territorio, así se lo expliqué a mis colegas polacos en el encuentro que sostuve con ellos. Sé que han insistido. Pero por suerte o por desgracia, se trata de nuestro país y yo soy el presidente, y me corresponde decidir si vienen o no fuerzas de otros lados”.

Zelensky está convencido de que el titular del Kremlin, Vladimir Putin, se equivocó al ordenar que las tropas rusas comenzaran esta guerra al creer que la situación en Ucrania era muy mala, que el presidente no cuenta con apoyo, que el partido gobernante tampoco y, en general, que los ucranios estaban esperando la llegada de sus soldados con flores y sonrisas .

Esto ocasionó, enfatizó, la actual tragedia por no entender que Ucrania es un Estado soberano y no parte de un organismo más grande que no existe y que el presidente de Rusia quisiera encabezar .

El presidente de Ucrania desmintió categórico que su ejército tuviera planeado recuperar por la fuerza las regiones separatistas de Donietsk y Lugansk. No sé de dónde sacó el ministerio ruso de Defensa una supuesta orden de comenzar una ofensiva contra el Donbás, con fecha de 22 de enero anterior y firmado por Mykola Balan (ex jefe de la Guardia Nacional que se subordina al ministerio del Interior). Ni su jefe ni yo teníamos conocimiento de esa presunta orden y, en todo caso, debería darla, si fuera cierta, el Consejo Nacional de Seguridad o el presidente .

Y agregó Zelensky: también vi un documento que pasa a cada rato la televisión rusa que asegura que yo ordené atacar Crimea. Está escrito, por supuesto, en lengua ucrania, y ni siquiera le importó al autor de esa noticia falsa poner bien, sin un error garrafal, mi nombre .