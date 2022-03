Se necesita compensar el crecimiento para evitar distorsiones en la economía; los empleos se crean por la inversión y las inversiones se van a donde más les convenga. Se debe tener certidumbre, estabilidad y mandar mensajes en los cuales no parezca que se cambian las reglas dentro del país , refirió.

En una entrevista con La Jornada, en el marco de la 85 Convención Bancaria, el directivo planteó que en este momento las ventas en las tiendas muestran una recuperación con respecto a 2021; sin embargo, el avance es poco alentador, ya que el consumo de las personas no ha logrado despuntar de la forma que se esperaba.

Refirió que los empresarios no tienen ningún tipo de problema en invertir siempre y cuando lo que se logre sean avances y no retrocesos.

Lo que pasa es que necesitamos ver que vamos para adelante, si cambian las reglas no hay problema, pero que sea para avanzar, no para ir atrás y regresar a las cosas que no funcionaron, debemos avanzar y se necesita tener esa visión , mencionó.

El presidente de la Antad afirmó que el país debe ser atractivo y que tenga la capacidad necesaria de retener a las empresas y sobre todo las inversiones, pues lo que “necesitamos hacer es que se vea que México es mejor lugar para hacer negocios que en otros lados.

Hay zonas en donde sí vemos la certidumbre, pero no del todo, ahora lo que más nos preocupa es la reforma eléctrica, que no nos podamos poner de acuerdo. Hay quienes consideran que si la reforma pasa como está el costo de la electricidad subirá 40 por ciento, eso incrementará los costos de los productos y de su distribución, eso nos preocupa , señaló.