▲ Emilio Romano, director general de Bank of America en México, ve una economía local sólida que ha podido superar las crisis. Foto La Jornada

Vemos en México una economía sólida dado que ha podido superar las crisis y esta última de forma muy satisfactoria, nuestras finanzas públicas están sanas, el balance de la deuda es muy favorable, hay mucha estabilidad, el peso está muy estable y el peso no se ha devaluado, y hay fenómenos que se materializan en beneficio de México, el primero, Estados Unidos sigue siendo el motor global y México cada vez está más integrado con el Tratado de Libre Comercio , manifestó.

El potencial de crecimiento en México es mucho mayor, un crecimiento de este año de 1.5 por ciento como lo esperan los economistas, aunque es mejor que otras economías no es el ritmo de crecimiento que debería tener México , aseguro.

Acapulco, Gro., El crecimiento económico de México se encuentra por debajo de su potencial, por lo que es de suma importancia que el gobierno dé certidumbre a las inversiones, planteó Emilio Romano, director general de Bank of America en el país.

Sostuvo que si bien hay zonas del país como el norte en donde las inversiones han ido al alza debido a los temas de producción, hay otras como el sureste que se encuentran rezagadas, y es ahí en donde se debe trabajar.

Nosotros vemos que México está funcionando y creciendo en las cadenas de producción especialmente en el norte del país, somos un país de contrastes, especialmente el sur, hay un desarrollo muy distinto, pero en la parte que México se refiere al comercio internacional crece de forma sólida , destacó

Añadió que “la inversión con esto debe empezar a tener un avance mayor y si se incrementa habrá condiciones de crecimiento mayores.

En general México ha mantenido una economía abierta, hay áreas en donde hay discusiones sobre la posibilidad de cambiar el marco regulatorio, principalmente en el sector energético, pero confiamos que en México prevalecerá el marco para fomentar la inversión en energía y avanzar en el largo plazo en este sector y su reconversión , detalló el banquero.

Sobre la inflación, afirmó que es positivo que el Banco de México (BdeM) haga todo lo necesario con el fin de controlar los altos rangos y que no se merme más el poder adquisitivo de las personas, un problema que está latente.

Por último, Emilio Romano agregó que Bank of America no buscará comprar Citibanamex, pues por el momento el banco tiene como prioridad trabajar en el segmento de cuentas empresariales o de inversión y no de consumo.