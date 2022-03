▲ El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, destacó los trabajos del actual gobierno en el combate a la desigualdad. Foto La Jornada

–¿Y tienen un estimado de cuándo?, porque había un debate sobre la trayectoria de la recuperación.

–Exactamente, nosotros íbamos a crecer 6 por ciento sin el outsourcing. Habíamos caído 8.2 por ciento, íbamos a repuntar 6 por ciento y nuestra tasa de crecimiento de mediano plazo, más esos 2 por ciento que faltan, nos da suficiente para 4 por ciento antes de llegar a problemas de capacidad.

–Usted nos comenta sobre el tema del crecimiento, ¿también se mueve el tema de la deuda como proporción del PIB?, porque la Secretaría de Hacienda había hablado de mantener en cierto nivel los siguientes años (51 por ciento).

–Esa es la meta que tenemos porque es un compromiso del Presidente con su agenda. La Secretaría de Hacienda debe tener algo a partir de lo cual plantear ajustes presupuestales, posponer ciertos gastos o adelantar ingresos. También estamos muy atentos a la parte de ingresos tributarios. No hemos agotado la capacidad de hacer cobros que no se hacían antes, en el sentido de que son cobros (en) que se ajusta la base en un golpe o de una sola vez y ya se queda más amplia para el siguiente; eso no lo hemos agotado. Estamos viendo, por ejemplo, que el tema de contrabando nos va a dar recaudación extra, así como otros sectores.

–En el tema de Pemex, hay muchas críticas sobre el apoyo a la empresa. ¿Cuál es su opinión, qué es lo que tiene más o menos contemplado dejar en 2024, dónde tiene que estar encarrerada Pemex en tres años?

–Pemex va a estar como una empresa totalmente viable y totalmente apoyada por el soberano de aquí a 2024. Lo que haga Pemex, el gobierno federal está totalmente informado. Hay mucha coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Pemex, sobre todo Finanzas, pero también con el director general. Trabajamos en un buen clima de comunicación y armonía, de tal forma que Pemex está para durar siempre. Va mejorando su capacidad operativa y sus proyectos, han reducido bastante el gasto excesivo y son eficientes en la recuperación de la caída de la producción de petróleo que viene de campos maduros.

–También está la inflación (y la alza de tasas), ¿replantea la estrategia financiera que estaban pensando para Pemex? ¿Y cuál es su opinión sobre la transición?, ¿ustedes ven que la petrolera tendría que empezar también a invertir en la agenda de cambio climático?

–Sí, nada más que hay que hacer las cosas en orden. La semana comienza en lunes y para nosotros el cambio climático no es lunes, no es la prioridad, tenemos ahorita que sostener los niveles de producción y éstos se sostienen con lo que tiene la empresa. Pemex no hizo inversiones antes, se tenían que haber hecho hace mucho, en otras fuentes de energía y esa es una agenda que no estamos evadiendo, pero tenemos que ocuparnos el lunes de lo del lunes y el sábado de lo del sábado.

–¿Cómo abona la actual política económica a reducir la desigualdad del país?

–Muchísimo. Este gobierno ha levantado el salario mínimo, eliminó el outsourcing y eso elevó el salario general. Por eso es que el empleo en el Seguro Social está en niveles que ya superaron el nivel prepandemia y los salarios también han mejorado mucho. Comenzando con eso, la desigualdad se está atacando en la fuente uno de la desigualdad, que es el salario.