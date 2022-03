Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 27 de marzo de 2022, p. 10

Profesores y directores de educación básica consideraron como una mala decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocar a una consulta sobre el nuevo marco curricular, con un cuestionario estandarizado, sin incluir realmente en el diálogo a quienes lo echaremos a andar en las aulas .

Luego de que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, convocó a los maestros a sumarse al diálogo sobre el nuevo currículo de educación básica, a través de un cuestionario que se podrá responder en formato electrónico, señalaron que se quedaron sin tiempo y buscan legitimar, por cualquier medio, una propuesta diseñada por ellos, pero sin la participación de los maestros .

La funcionaria federal también aseguró en un comunicado que tras la revisión de la nueva propuesta iniciará un proceso de formación, capacitación y acompañamiento para que su implementación sea una experiencia enriquecedora y no un simple procedimiento administrativo .

Sin embargo, los educadores destacaron que no hay condiciones para echar a andar un proyecto de esta envergadura, en la que se plantean cambios profundos, con propuestas interesantes, pero que no son resultado de un diálogo con los maestros, porque no se han generado los mecanismos correctos para involucrarnos .