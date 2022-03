El Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó ayer el micrositio ubicatucasilla.ine.mx para que los ciudadanos puedan consultar la dirección exacta de su centro de votación y participar en la jornada de revocación de mandato el 10 de abril. Se instalarán 57 mil 516 casillas, de las cuales 300 serán especiales para las personas que por distintas razones no puedan acudir a la mesa receptora que les corresponde.

Para la revocación de mandato no se instalarán las 160 mil casillas que establece la ley federal en la materia y apenas serán poco más de 35 por ciento. Ello, a decir del INE, debido a que desde la Cámara de Diputados no se le asignó el recurso suficiente. No obstante, el jefe del Ejecutivo también ha señalado que el instituto instalará prácticamente las mismas urnas que en la consulta popular del año pasado, que tuvo un costo menor a lo que se pidió para la jornada del 10 de abril.

El consejero electoral José Roberto Ruiz reconoció el viernes pasado en un conversatorio que la menor cantidad de casillas provocará que algunos ciudadanos tengan que salir de sus secciones electorales para dirigirse a otras a votar. Por ello, dijo que será muy importante que la ubiquen con anticipación.

Las entidades con más urnas son estado de México, con 7 mil 747; Ciudad de México, 4 mil 810; Jalisco, 3 mil 782, y Veracruz, 3 mil 679. En contraste, Colima, con 334; Baja California, 342; Campeche, 415, y Nayarit, 559, son los estados con menor número.